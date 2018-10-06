Минниханов встретился с победителями международных олимпиад

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с победителями международных олимпиад, их родителями и преподавателями и попросил сохранить связь с Татарстаном.

«Вы — яркие молодые таланты нашей республики, достигшие высот. Татарстан гордится вами. Для нас важно, чтобы вы могли дальше получать образование в лучших высших учебных заведениях нашей страны. Надеюсь, став высококлассными специалистами, вы сохраните связь с родной республикой. Для нас очень важны контакты с вами. Мы стараемся создать условия для вашего образовательного и карьерного роста», — цитирует президента РТ его пресс-служба.

Напомним, Минниханов принял участие в торжественном мероприятии в честь Международного дня учителя. На видео, которое Минниханов опубликовал на своей странице, дети поздравляют учителей и поют песню «Учат в школе».