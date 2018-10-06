Минниханов опубликовал видео с праздника в честь дня учителя
Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в торжественном мероприятии в честь Международного дня учителя.
Глава республики опубликовал на своей странице в Instagram видео, где дети поздравляют учителей и поют песню «Учат в школе».
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 6 Окт 2018 в 1:42 PDT<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, вчера Минниханов поздравил учителей с профессиональным праздником.ОбществоВластьОбразование Татарстан
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