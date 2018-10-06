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Минниханов опубликовал видео с праздника в честь дня учителя

12:36, 06.10.2018
Минниханов опубликовал видео с праздника в честь дня учителя
Фото: realnoevremya.ru

Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в торжественном мероприятии в честь Международного дня учителя.

Глава республики опубликовал на своей странице в Instagram видео, где дети поздравляют учителей и поют песню «Учат в школе».

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 6 Окт 2018 в 1:42 PDT

Напомним, вчера Минниханов поздравил учителей с профессиональным праздником.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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