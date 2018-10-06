Николай Цулыгин: «Ребята очень хотели выиграть сегодня»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу своих подопечных над братиславским «Слованом» 4:1 в очередном матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги:



— Была непростая игра, видимо сказалось, что до этого проиграли. Ребята очень хотели выиграть сегодня и от излишних эмоций делали детские ошибки, из-за которых получались моменты в наши ворота. Но самое главное, что второй и особенно третий период, сыграли правильно, хорошо, надежно, и не забывали про нападение. Молодцы! — сказал наставник.

8 октября уфимцы примут на своем льду лидера Дивизиона Чернышева — «Авангард» (Омская область).