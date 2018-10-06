Азаров утвердил министром транспорта Ивана Пивкина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров официально назначил Ивана Пивкина на должность министра транспорта и автомобильных дорог. Таким образом глава регионального Минтранса избавился от приставки врио.

После официального вступления в должность губернатора Азаров принялся утверждать в должностях министров, которые трудились последний год в качестве исполняющих обязанности, напоминает volga.news.

Таким образом, на сегодняшний день с приставкой врио в правительстве остаются 7 министров — министр спорта Дмитрий Шляхтин, министр промышленности, технологий и торговли Николай Брусникин, министр образования и науки Владимир Пылев, министр культуры Сергей Филиппов, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов, министр строительства Александр Баландин, министр здравоохранения Геннадий Гридасов.