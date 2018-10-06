МЧС России направило в Индонезию гуманитарную помощь

Гуманитарную помощь в Индонезию отправило МЧС России. Самолет Ил-76 сегодня вылетел в Индонезию, чтобы доставить жителям республики свыше 23 тонн помощи.

«В состав груза входят передвижные электростанции, палатки, одеяла, а также установки для очистки воды, запрашиваемые индонезийской стороной», — цитирует сообщение министерства RT.

Напомним, что 28 сентября у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение, следом за ним землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Оно вызвало волну цунами, которые обрушились на города Палу и Дунгал. Число жертв накануне превысило 1,5 тыс. человек.