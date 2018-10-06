Токсиколог Минздрава РТ рассказала о состоянии госпитализированных из-за отравления подростков

Главный внештатный специалист токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина посетила Арскую ЦРБ. Туда госпитализировали подростков, отравившиеся неизвестным веществом.

Она отметила, что состояние всех поступивших стабильное, ближе к удовлетворительному. Угрозы жизни нет. Пациентки остаются под наблюдением врачей с целью контроля лабораторно-диагностических мероприятий, передает пресс-служба регионального Минздрава.

Сейчас ожидаются результаты углубленных химико-токсикологических исследований биосред пациенток, а также химического состава парфюмированной жидкости, изъятой Следственным комитетом РТ. После чего подросткам поставят окончательный диагноз.

Накануне в Арском педагогическом колледже произошло отравление 18 студенток неизвестным веществом. Следственный комитет по РТ завел уголовное дело. В колледже заявляют, что студентка просто «переборщила» и «обильно подушилась». Подробнее — в материале «Реального времени».