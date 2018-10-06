На курортах Сочи выпал снег

На горных вершинах Аибга в Сочи выпал снег. Он прошел на вершинах 1900–2000 м, где температура воздуха опустилась ниже нуля градусов. Снег, скорее всего, через пару дней растает.

Отмечается, что ранее снег уже шел на отметках выше 3000 метров, однако, практически сразу таял. В этот раз температуры опустились на высотах ниже 2000 метров, сообщает пресс-служба курорта «Горки Город».

Напомним, в сентябре в Южно-Африканской Республике выпал снег. Случай произошел в природном заповеднике Sneeuberg Nature Reserve.