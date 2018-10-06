СК завел дело о злоупотреблениях на руководство фонда Доктора Лизы

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями руководством фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Уоловное дело было возбуждено 1 августа 2018 года по ч. 1 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями») по заявлению бывшего члена правления МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Натальи Авиловой о злоупотреблении руководителем организации Ксенией Соколовой своими полномочиями, «что по мнению заявителя, могло повлечь причинение материального ущерба».



В Совете по правам человека при президенте РФ также сообщили, что расследование осуществляет Главное следственное управление СК России и оно находится на особом контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Напомним, что глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка погибла при крушении самолета Минобороны РФ недалеко от Сочи 25 декабря 2016 года.