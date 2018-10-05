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Казанский «Зенит» со счетом 2:3 уступил челябинскому «Динамо» в Кубке России

22:08, 05.10.2018
Казанский «Зенит» со счетом 2:3 уступил челябинскому «Динамо» в Кубке России
Фото: zenit-kazan.com

Казанский «Зенит» сегодня проиграл челябинскому «Динамо» в матче предварительного раунда Кубка России.

Игра состоялась в Казани и завершилась поражением хозяев со счетом 2:3 (23:25, 25:19, 25:22, 23:25, 11:15).

Таким образом, после девяти сыгранных матчей предварительного раунда Кубка России «Зенит» набирает 16 очков. Лидирует в группе 1 «Нова», которая после девяти игр имеет 21 очко.

Следующий матч турнира казанцы проведут завтра, 6 октября, против «Нефтяника» из Оренбурга.

Накануне казанский «Зенит» обыграл уфимский «Урал» в Кубке России. Игра завершилась со счетом 3:0.

СпортВолейбол Татарстан
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