Новости спорта

20:29 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Казанский «Зенит» обыграл уфимский «Урал» в Кубке России

20:14, 04.10.2018

Казанский «Зенит» сегодня обыграл уфимский «Урал» в матче предварительного раунда Кубка России.

Игра состоялась в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 3:0 (25:20, 26:24, 25:22).

Таким образом, после восьми сыгранных матчей предварительного раунда Кубка России «Зенит» набирает 15 очков. Лидирует в группе 1 «Нова», которая после восьми игр имеет 21 очко.

Следующий матч турнира казанцы проведут завтра, 5 октября, против «Динамо» из Челябинска.

Накануне казанский «Зенит» проиграл «Нове» со счетом 2:3.

СпортВолейбол БашкортостанТатарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты