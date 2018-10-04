Казанский «Зенит» обыграл уфимский «Урал» в Кубке России
Казанский «Зенит» сегодня обыграл уфимский «Урал» в матче предварительного раунда Кубка России.
Игра состоялась в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 3:0 (25:20, 26:24, 25:22).
Таким образом, после восьми сыгранных матчей предварительного раунда Кубка России «Зенит» набирает 15 очков. Лидирует в группе 1 «Нова», которая после восьми игр имеет 21 очко.
Следующий матч турнира казанцы проведут завтра, 5 октября, против «Динамо» из Челябинска.
Накануне казанский «Зенит» проиграл «Нове» со счетом 2:3.СпортВолейбол БашкортостанТатарстан
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