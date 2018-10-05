В Уфе подрядчиков оштрафовали из-за потерявшейся на стройке 3-летней девочки
В Башкирии строительная компания ООО «Энергостройсервис» и ее руководство оштрафованы на 50 тысяч рублей из-за случая с 3-летней девочкой, просидевшей несколько часов на козырьке балкона 15-го этажа.
Проверка показала, что компания не обеспечил соблюдение правил охраны труда, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Привлечение к работе отца потерявшейся девочки в надзорном ведомстве назвали незаконным, поскольку он не имел допуска на объект.
«Компания и должностные лица привлечены к административной ответственности за нарушение государственных нормативных требований охраны труда в виде штрафа на общую сумму 50 тысяч рублей. По представлению прокуратуры района техническому директору и мастеру подрядной организации объявлены выговоры», — говорится в сообщении.
Так же в результате прокурорской проверки, родители девочки поставлены на профилактический учет в полиции, в отношении матери составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Напомним, 31 июля ребенок пропал на стройплощадке, куда она пришла с отцом и братом. Мужчина работал на четвертом этаже после 21:00, а его дети играли этажом ниже. В какой-то момент мальчик поднялся к отцу, чтобы передать ему телефон. Когда он спустился, то девочки на месте не было. Ее искали около 10 часов. Рабочий обнаружил ребенка на козырьке балкона 15 этажа.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым