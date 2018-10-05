В Уфе подрядчиков оштрафовали из-за потерявшейся на стройке 3-летней девочки

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В Башкирии строительная компания ООО «Энергостройсервис» и ее руководство оштрафованы на 50 тысяч рублей из-за случая с 3-летней девочкой, просидевшей несколько часов на козырьке балкона 15-го этажа.

Проверка показала, что компания не обеспечил соблюдение правил охраны труда, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Привлечение к работе отца потерявшейся девочки в надзорном ведомстве назвали незаконным, поскольку он не имел допуска на объект.

«Компания и должностные лица привлечены к административной ответственности за нарушение государственных нормативных требований охраны труда в виде штрафа на общую сумму 50 тысяч рублей. По представлению прокуратуры района техническому директору и мастеру подрядной организации объявлены выговоры», — говорится в сообщении.

Так же в результате прокурорской проверки, родители девочки поставлены на профилактический учет в полиции, в отношении матери составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Напомним, 31 июля ребенок пропал на стройплощадке, куда она пришла с отцом и братом. Мужчина работал на четвертом этаже после 21:00, а его дети играли этажом ниже. В какой-то момент мальчик поднялся к отцу, чтобы передать ему телефон. Когда он спустился, то девочки на месте не было. Ее искали около 10 часов. Рабочий обнаружил ребенка на козырьке балкона 15 этажа.



