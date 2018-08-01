Следком Башкирии проверит как 3-летняя девочка оказалась на балконе строящегося дома в Уфе

СКР организовал доследственную проверку после того как 3-летняя девочка, пропавшая на стройке, была найдена на балконе 15-го этажа.

Процессуальное решение будет принято после установления всех обстоятельств, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по РБ.

По данным Следкома, 31 июля ребенок пропал на стройплощадке, куда она пришла с отцом и братом. Мужчина работал на четвертом этаже после 21:00, а его дети играли этажом ниже. В какой-то момент мальчик поднялся к отцу, чтобы передать ему телефон. Когда он спустился, то девочки на месте не было.

Поиски велись до следующего утра. Во время обхода здания рабочий услышал плачь и обнаружил ребенка на козырьке балкона 15-го этажа. Он спустился к девочке с крыши и пробыл с ней до приезда спасателей.

«В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает, она проходит необходимые обследования в одном из медицинских учреждений города», — говорится в сообщении СКР.

Фото: surb.sledcom.ru