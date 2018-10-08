«Реальное время» получило Всероссийскую премию «МедиаТЭК-2018»

Интернет-газета «Реальное время» стала двукратным призером Всероссийской премии «МедиаТЭК». Награждение прошло на полях международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

Из рук декана факультета журналистики МГУ Елены Вартановой корреспондент «Реального времени» получила сразу две статуэтки. Почетное «серебро» издание взяло в номинациях «Современное производство и развитие ТЭК», а также «Энергоэффективность и энергосбережение».

«МедиаТЭК» — ежегодный профессиональный конкурс. В нем принимают участие журналисты региональных и федеральных СМИ и отделы по связям с общественностью организаций топливно-энергетического комплекса.

Четвертый Всероссийский конкурс средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК» направлен на привлечение внимания журналистов, специалистов, экспертов и широкой общественности к актуальным вопросам развития ТЭК, а также стимулирование компаний ТЭК к информационной открытости отрасли.

Экспертный совет конкурса возглавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в состав совета вошли заместитель министра энергетики России Антон Инюцын, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, генеральный директор агентства «Интерфакс» Михаил Комиссар, главный редактор «Коммерсанта» Сергей Яковлев, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Андрей Быстрицкий, а также декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.

Профессиональный конкурс прошел в два этапа: региональный и федеральный. Для участия в региональном этапе конкурса в Татарстане было подано 12 заявок по 10 номинациям. Проекты победителей регионального этапа были направлены в федеральный тур.

На федеральный тур «МедиаТЭК-2018» поступило около 400 работ из 50 регионов страны.