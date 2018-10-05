К 100-летию государственности Удмуртии издадут русско-удмуртский словарь

Русско-удмуртский словарь издадут к 100-летию государственности Удмуртии. Вековой юбилей будут праздновать в 2020 году. План мероприятий по подготовке и проведению торжеств опубликован на официальном сайте правительства республики.

2020 год будет объявлен Годом 100-летия государственности Удмуртии. В его рамках пройдет серия культурных и спортивных мероприятий, в частности, всероссийский легкоатлетический марафон «Исток Камы — 100», международный фестиваль экстремальных видов спорта. Общественности представят выставки с уникальными архивными материалами, тематические экспозиции намерены открывать и на различных международных выставках.

Запланированы акция «Большой удмуртский диктант», конгресс народов Удмуртии и всеудмуртский съезд. Ранее сообщалось о планах также создать Центр удмуртской культуры.