Минэкономразвития предложило не раскрывать данные о сделках крупных предприятий

Минэкономразвития разработало законопроект, предлагающий разрешить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не публиковать информацию о ходатайствах компаний на осуществление сделок. При этом сами компании получат право не раскрывать часть своих данных.



Законопроект существенно расширяет перечень корпоративной информации, которую компании могут не публиковать по решению правительства, передает РБК. Отмечается, что проект создавался в целях поддержки 199 государственных и частных системообразующих предприятий.

Среди них — АвтоВАЗ, АЛРОСА, «Роснефть», НОВАТЭК, «Мираторг», «Русагро», ОАО «ОК «Русал», «Северсталь», АФК «Система», ретейлеры «Ашан» и «Тандер» (бренд «Магнит») и другие предприятия. Часть из них находятся под американскими и европейскими санкциями.

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