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Россельхознадзор выявил зараженную говядину в Самарской области

15:18, 05.10.2018
Россельхознадзор выявил зараженную говядину в Самарской области
Фото: pixabay.com

Специалисты регионального Россельхознадзора выявили зараженную говядину на территории Самарской области.

По информации ведомства, мясо было завезено в Россию из Колумбии. В продукции были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В связи с этим в регионе был введен режим усиленного лабораторного контроля за данной говядиной.

Напомним, ранее Россельхознадзор обнаружил в Кирове тонну зараженных слив из Сербии и России.

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