Россельхознадзор выявил зараженную говядину в Самарской области
Специалисты регионального Россельхознадзора выявили зараженную говядину на территории Самарской области.
По информации ведомства, мясо было завезено в Россию из Колумбии. В продукции были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В связи с этим в регионе был введен режим усиленного лабораторного контроля за данной говядиной.
Напомним, ранее Россельхознадзор обнаружил в Кирове тонну зараженных слив из Сербии и России.Общество
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