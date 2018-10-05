Россельхознадзор выявил зараженную говядину в Самарской области

Специалисты регионального Россельхознадзора выявили зараженную говядину на территории Самарской области.

По информации ведомства, мясо было завезено в Россию из Колумбии. В продукции были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В связи с этим в регионе был введен режим усиленного лабораторного контроля за данной говядиной.

Напомним, ранее Россельхознадзор обнаружил в Кирове тонну зараженных слив из Сербии и России.