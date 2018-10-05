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Капитан «Нефтехимика» Галимов сломал руку и пропустит несколько недель

14:34, 05.10.2018
Капитан «Нефтехимика» Галимов сломал руку и пропустит несколько недель
Фото: severstalclub.ru

Нападающий «Нефтехимика» Эмиль Галимов сломал руку, сообщает портал «Чемпионат».

Капитану нижнекамского клуба после игры с «Северсталью» наложили гипс, срок восстановления — не менее трех недель. Отмечается, что Галимов забросил вторую шайбу «Нефтехимика» уже со сломанной рукой, нападающий неудачно сблокировал бросок по воротам Ильи Ежова.

В ближайшее время нижнекамцы намерены найти замену одному из лидеров своей атаки. При этом «Нефтехимик» вызвал из своего фарм-клуба «ЦСК ВВС» Александра Авцина.

В нынешнем сезоне 26-летний Галимов сыграл в 13 матчах «регулярки», в которых отметился 2 шайбами и 1 результативной передачей.

СпортХоккей Татарстан
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