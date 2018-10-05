«Уфа-Алиса» опять проиграла «Звезде»

«Уфа-Алиса» потерпела очередное поражение в чемпионате женской гандбольной Суперлиги России. Дома уфимки уступили «Звезде» из Звенигорода — 20:24.



Главный тренер «Уфа-Алисы» Игорь Саранец прокомментировал этот результат:

— Игрой доволен, а результатом нет. Нам не хватает опыта. При счете 10:10 можно было перейти на другой игровой ритм, а у нас игроки побежали забивать и тут же получили «-4». Можно было уйти в раздевалку с ничейным счетом, тогда во втором тайме было бы легче играть. Плохо, что Алиса Палкина получила повреждение, ее в концовке не хватало.

В принципе, к девчонкам претензий практически нет — сражались, отдавались, выложились полностью. Соперник повыше классом, но нам нужно уже и с такими командами пытаться играть положительно, мы к этому стремимся. Девчонки были настроены, готовы, видно было, что они хотели победить. Думаю, что если мы сохраним это желание — победы к нам придут в следующих играх, — сказал наставник.