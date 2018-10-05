«Салават Юлаев» принимает аутсайдера Западной конференции

В пятницу, 5 октября, уфимский «Салават Юлаев» проведет свой второй матч текущей, второй, домашней серии. Соперником уфимской команды станет братиславский «Слован». Начало игры в 19.00 по уфимскому времени (17.00 мск).

Уфимцы потерпели два поражения кряду — сначала в гостях у подмосковного «Витязя» (2:3), затем дома от ЦСКА (1:2). Тем не менее «юлаевцы» с 17 очками на втором месте в Дивизионе Чернышева.

Братиславская команда занимает последнее место в Западной конференции, набрав 8 очков. В своем последнем матче «Слован» дома проиграл «Сочи» — 1:4.

