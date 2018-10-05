Права «Фон-Ривьеры» на 75 квартир в Челнах подешевели с 156 до 140,5 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Фон-Ривьера» сообщил о продаже прав требований на 75 квартир в строящемся жилом доме в Набережных Челнах за 140,5 млн рублей. Минимальная цена составляет 21 млн рублей.

Недвижимость находится в залоге у ПАО «Тимер Банк». Данные о проведении торгов будут опубликованы позже, сообщается на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Ранее «Реальное время» писало, что права требования «Фон-Ривьеры» на эти же квартиры выставили на торги за 156 млн рублей.