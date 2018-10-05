Жители Удмуртии стали на 15% чаще пользоваться банковскими картами

Количество операций с использованием банковских карт в Удмуртии увеличилось на 15% по итогам первого полугодия в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие 2018 года жители Удмуртии провели 131,5 млн операций с использованием платежных карт на общую сумму около 176,8 млрд рублей, объем операций вырос на 10%. В среднем в день совершалось 730 тыс. транзакций.

Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Отделения Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ в Удмуртии.

Средняя сумма покупки по банковской карте составила 576 рублей, при этом снимали с карты наличными около 6,5 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2018 года на территории Удмуртской Республики выпущено более 2,6 млн платежных карт. Из них около 420 тыс. штук — карты национальной платежной системы «Мир».