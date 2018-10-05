Новости экономики

13:52 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Два топ-менеджера «Альфа-банка» уйдут с постов в ноябре

13:12, 05.10.2018
Два топ-менеджера «Альфа-банка» уйдут с постов в ноябре
Фото: commons.wikimedia.org / Lite

Главный операционный директор «Альфа-банка» Мария Шевченко и глава блока «Казначейство» Игорь Князев покинут банк в ноябре.

«Главный операционный директор «Альфа-банка» Мария Шевченко и руководитель блока «Казначейство» Игорь Князев покидают банк в ноябре», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Причины ухода Шевченко и Князева в банке не раскрыли. Кто будет назначен на их место, также не сообщили.

Отмечается, что Шевченко проработала в банке с 2000 года в качестве экономиста управления сопровождения операций региональных и дочерних структур. Ранее в банке сменился главный управляющий директор.

ЭкономикаБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок