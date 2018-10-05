Два топ-менеджера «Альфа-банка» уйдут с постов в ноябре

Главный операционный директор «Альфа-банка» Мария Шевченко и глава блока «Казначейство» Игорь Князев покинут банк в ноябре.



«Главный операционный директор «Альфа-банка» Мария Шевченко и руководитель блока «Казначейство» Игорь Князев покидают банк в ноябре», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Причины ухода Шевченко и Князева в банке не раскрыли. Кто будет назначен на их место, также не сообщили.

Отмечается, что Шевченко проработала в банке с 2000 года в качестве экономиста управления сопровождения операций региональных и дочерних структур. Ранее в банке сменился главный управляющий директор.