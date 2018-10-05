Горсовет Оренбурга рассмотрит вопрос о снятии с должности мэра, обвиняемого во взятках

Горсовет Оренбурга 8 октября проведет внеочередное заседание, где будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра Евгения Арапова.

По словам губернатора региона Юрия Берга, городу «как никогда необходим глава в законном статусе», так как в Оренбурге много нерешенных проблем, в том числе подготовка к отопительному сезону, формирование бюджета, а также реализация основных федеральных и региональных проектов.

«Задач много, и все они должны быть решены. Заняться этим должен глава Оренбурга, который в полной мере будет исполнять свои обязанности», — отметил губернатор.

Напомним, мэр города Евгений Арапов был задержан сотрудниками Следственного комитета в августе. Ранее замглавы Оренбурга Геннадия Борисова также арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей.

Ранее силовики в ходе расследования уголовного дела в отношении главы Оренбурга выявили новый факт получения взятки.