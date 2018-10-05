Костин уверен, что полный отказ от доллара — это утопия

Полный отказ России от доллара — это утопическая идея, речь идет об ограничении его использования в расчетах, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Нельзя «пугать народ» полным уходом от доллара. Это невозможно сделать, это утопически. Я же реалист, я работаю в банковском секторе. Поэтому, конечно, никто доллары в России не будет запрещать, их ограничивать — это абсолютно четкая позиция нашего руководства. Население может спать спокойно, особенно если деньги в банке», — цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что правительство РФ готовит план по дедолларизации экономики. Однако уже тогда говорилось, что никаких ограничительных мер по использованию валюты не планируется. Главный упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах.