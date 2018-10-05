Минэкономики РТ предложит МСБ взять промышленные сооружения в кредит

Минэкономики РТ с 2019 года запустит промышленную ипотеку для малого и среднего бизнеса: в кредит начнут выдавать готовые промышленные сооружения.

«Сейчас сформированы паспорта национальных проектов и внутри них появляется проект «Мой бизнес-парк». Это новая наша инициатива, которая была включена в нацпроект. Пока еще не запущена», — рассказал глава челнинского строительного холдинга «Домкор» Мунир Гайнуллов.

Весь механизм реализации программы пока не сообщается, так как не определен уровень целевого финансирования от РФ. Напомним, что для Татарстана определен показатель софинансирования в 80—82%.

Подробнее — в материале «Реального времени».