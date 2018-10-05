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Минэкономики РТ предложит МСБ взять промышленные сооружения в кредит

08:29, 05.10.2018
Минэкономики РТ предложит МСБ взять промышленные сооружения в кредит
Фото: pixabay.com

Минэкономики РТ с 2019 года запустит промышленную ипотеку для малого и среднего бизнеса: в кредит начнут выдавать готовые промышленные сооружения.

«Сейчас сформированы паспорта национальных проектов и внутри них появляется проект «Мой бизнес-парк». Это новая наша инициатива, которая была включена в нацпроект. Пока еще не запущена», — рассказал глава челнинского строительного холдинга «Домкор» Мунир Гайнуллов.

Весь механизм реализации программы пока не сообщается, так как не определен уровень целевого финансирования от РФ. Напомним, что для Татарстана определен показатель софинансирования в 80—82%.

Подробнее — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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