Медведев подписал протокол о субсидировании цен на топливо

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал протокол о частичном субсидировании нефтекомпаниями нефтеперерабатывающих заводов. Предполагается, что это позволит сдержать рост цен на бензин.

«50% дополнительных расходов бюджетной системы РФ, связанных с изменением параметров базовой цены нефтепродуктов должны быть компенсированы за счет роста налога на добычу полезных ископаемых», — цитирует выдержку из протокола совещания «Коммерсант».

Таким образом, для снижения базовой цены на топливо субсидии делятся поровну между государством и нефтяными компаниями. Базовая цена может снизится до 50,4 тыс. рублей за тонну бензина и 45 тыс. руб. — на тонну дизтоплива.

Также СМИ сообщили о положительном решении правительства РФ по продаже алкоголя на автозаправках для покрытия расходов заправок и поддержки АЗС.