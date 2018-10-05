Недвижимость «Свидетелей Иеговы» в Казани и Нижнекамске выставили на торги

Арбитражный управляющий выставил на торги недвижимость «Свидетелей Иеговы» (экстремистская организация, запрещенная на территории России) в Казани и Нижнекамске.

В столице Татарстана на продажу выставлен дом №16 по улице Шоссейная. Начальная цена объекта составляет 762,7 тыс. рублей.

В Нижнекамске для реализации на торгах предлагается земельный участок, общей площадью 218 кв. м. Его стоимость составляет 293 тыс. рублей.

Торги пройдут в формате открытого аукциона. Заявки на участие принимаются с 8 октября по 12 ноября. Сам аукцион состоится 14 ноября в Межрегиональной электронной торговой системе.

Напомним, в прошлом году Верховный суд признал законным запрет в России «Свидетелей Иеговы». Затем Минюст включил «Свидетелей Иеговы» в перечень запрещенных организаций.

