«Нефтехимик» на выезде обыграл «Локомотив»

Нижнекамский «Нефтехимик» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра проходила на «Арене 2000» в Ярославле и завершилась поражением хозяев со счетом 2:4. В составе «железнодорожников» отличились Андрей Локтионов (14-я минута) и Петри Контиола (26-я). У нижнекамцев результативные броски провели Юусо Пуустинен (9-я), Андрей Сергеев (30-я и 48-я) и Павел Куликов (39-я).

После 12 игр «Нефтехимик» набрал 13 очков и идет на восьмом месте в Восточной конференции. «Локомотив» с 15 баллами после 13 игр занимает четвертую позицию в Западной конференции.

В следующем матче нижнекамцы 4 октября сыграют в гостях с «Северсталью».

Ранее «Нефтехимик» по буллитам уступил «Адмиралу».