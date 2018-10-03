Казанский «Зенит» проиграл «Нове» в Кубке России
Казанский «Зенит» сегодня проиграл «Нове» (Самарская область) в матче предварительного раунда Кубка России.
Игра состоялась в Казани и завершилась поражением хозяев со счетом 2:3 (25:16; 25:19; 22:25; 23:25; 13:15).
Таким образом, после семи сыгранных матчей предварительного раунда Кубка России «Нова» набирает 18 очков и единолично возглавляет группу 1. «Зенит» имеет в своем активе 12 очков и идет на третьем месте.
Следующий матч турнира казанцы проведут завтра, 4 октября, против «Урала».
Напомним, что накануне «Зенит» обыграл стерлитамакский «Тархан» в Кубке России со счетом 3:0.СпортВолейбол Татарстан
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