Минпросвещения РФ создаст национальный рейтинг школ

Минпросвещения России создаст национальный рейтинг школ по аналогии с национальным рейтингом университетов, который появился в прошлом году. Об этом на встрече с призерами конкурса «Учитель года — 2018» сообщила министр просвещения России Ольга Васильева.

«В прошлом году Союз ректоров России ввел национальный рейтинг университетов, который стал очень престижным для высшей школы многих стран мира <…>. У нас было предложение от министерства создать такой же рейтинг. Я думаю, мы это сделаем, национальный рейтинг общего образования», — приводит слова Васильевой ТАСС.

Напомним, что КФУ вошел в топ-200 первого национального рейтинга университетов, заняв 194-е место.