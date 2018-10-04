Россия обвинила США в разработке средств доставки биооружия

Министерство обороны России обвинило США в разработке средств доставки и применения биологического оружия.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара хранятся документы, которые противоречат соглашениям о его запрещении.

«Это соответствует реализуемой США концепции «бесконтактной войны». Показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний», — передает РИА «Новости» слова Кириллова.

Отмечается, что боеприпасы не относятся к перечню обычных вооружений и номенклатуре гуманных средств ведения войны, а опубликование подобной информации противоречит международным договоренностям о запрещении биологического оружия.

Ранее сообщалось, что в Грузии при испытаниях препарата «Совалди» в декабре 2015 года погибли 24 человека, а позднее еще 49.