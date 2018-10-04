В Грузии погибли 73 человека из-за экспериментов компании экс-министра обороны США

В Грузии при испытаниях препарата «Совалди» в декабре 2015 погибли 24 человека, а позднее еще 49.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, эксперименты проводила компания «Гилеад Сайенсиз» экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда.

Ранее, как пишет «РИА Новости», бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. Позже апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано «неизвестно».

