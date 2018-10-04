В регионах появится система реагирования на ускорение роста цен

Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ создадут систему реагирования на случаи ускорения роста цен в регионах.

При выявлении сильных отклонений годовой инфляции от 4% из-за ускорения роста цен на определенные товары и услуги Центробанк будет обращаться в ФАС за информацией, в том числе о состоянии конкуренции на товарных рынках и динамике цен на них.

«Это позволит Банку России выявлять этапы, на которых возникает ускоренный рост цен: производство, транспортировка, хранение или продажа товара. Результатом мониторинга станет подготовка экспертных рекомендаций», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее Центробанк повысил прогноз по инфляции до 3,8—4,2% к концу 2018 года. На конец 2019 года инфляция достигнет 5,0—5,5%.