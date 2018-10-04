Сотрудников ФСИН уличили в хищениях на 160 млн рублей

Трех бывших сотрудников центра связи ФСИН уличили в махинациях при закупке оборудования на 160 млн рублей.



«По версии следствия, должностные лица ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России вступили в преступный сговор и обеспечили победу в аукционе ФГУП «НТЦ „Атлас», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Соучастники «причинили ущерб бюджету, выделяемому на нужды ФСИН России», считает следствие. Им уже предъявлено обвинение. Двое соучастников находятся под стражей, а их предполагаемый сообщник скрылся и объявлен в федеральный розыск,

Ранее в Пестречинской колонии №3 по подозрению в получении взятки задержали двух братьев, сотрудников УФСИН по РТ. По ходатайству Следкома РТ 15 сентября оба были отправлены под домашний арест.