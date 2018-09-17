Под Казанью на одной взятке поймали двух братьев-оперов ФСИН

В Пестречинской колонии №3 по подозрению в получении взятки задержали двух братьев-сотрудников УФСИН по РТ. По ходатайству Следкома РТ 15 сентября оба были отправлены под домашний арест.

По версии следствия, 32-летний майор внутренней службы, оперуполномоченный ИК №3 Дмитрий Малов и 30-летний старший сержант, сотрудник службы видеоконтроля той же колонии Артем Малов в июне этого года получили 30 тысяч рублей за пронос мобильного телефона для одного из осужденных и выполнили условия незаконной сделки. По некоторым данным, на полученные средства они могли прикупить велосипеды.

Преступление было выявлено совместно со службой собственной безопасности УФСИН по РТ и УЭБиПК МВД Татарстана.

После задержания братья признали вину, сообщили «Реальному времени» в третьем отделе по расследованию особо важных дел Следкома по РТ.

Пока в деле фигурирует лишь одна взятка, однако расследование продолжается.

Напомним, ранее в Казани на «взятке за хороший приговор» задержали двух братьев-прокуроров, в суд их дело ушло по обвинению в мошенничестве и покушении на него. Оба получили условные сроки.