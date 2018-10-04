Воспитанник «Рубина» Эльмир Набиуллин: «Всегда хотел попасть в «Зенит»

Игрок сборной России и питерского «Зенита», а также бывший футболист казанского «Рубина» Эльмир Набиуллин рассказал про обстоятельства своего перехода в «Зенит».

— Жизнь изменилась. В Казани рядом были родители, здесь же я нахожусь вместе с девушкой. Поначалу было тяжело. Старался пользоваться любой возможностью, чтобы съездить домой. Но сейчас такого уже нет: привык к новому месту.

— Почему выбрали именно «Зенит»?

— Во время выступления в Казани я уже говорил, что «Зенит» — это лучший клуб России. Потом болельщики «Рубина» буквально съели меня за это. Но я всегда хотел попасть именно сюда, — сказал футболист в интервью Russian Today.