В Казани к 2020 году может появиться новая набережная

В Казани к 2020 году планируют благоустроить набережную Волги от речного порта до Кировской дамбы. Соответствующий проект планирует реализовать правительство Татарстана.



«Когда начнутся работы, говорить сейчас преждевременно. Сначала на основе концепции должен быть подготовлен проект, он должен пройти экспертизу, в том числе экологическую. Мы бы хотели, чтобы он был реализован к лету — осени 2020 года, когда мы будем отмечать 100-летие ТАССР», — цитирует «Татар-информ» замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимира Кудряшева.

Отмечается, что основой будущего проекта станет концепция, победившая в конкурсном отборе VIII Международного архитектурного фестиваля «Эко-Берег».

Ранее сообщалось, что в Казани снесут Северный вокзал после строительства нового вокзала для ВСМ Москва — Казань. На его месте построят 30-этажный гостиничный комплекс.