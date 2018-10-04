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Российским военным перестанут выдавать пилотки и шапки-ушанки

13:53, 04.10.2018
Российским военным перестанут выдавать пилотки и шапки-ушанки
Фото: mil.ru

Российским военным перестанут выдавать шерстяные пилотки, а ушанки заменят шапками. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на портале правовой информации.

Согласно нововведениям, позицию с «нательными кальсонами» дополнят «трусами», две пары которых военнослужащие будут получать на год. При этом рассчитывать на них могут только проходящие службу по контракту в званиях рядовой, сержант и старшина, а также курсанты военно-морских образовательных организаций Минобороны.

Отмечается, что вместо слова «рубаха» будет употребляться термин «фуфайка».

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