Российским военным перестанут выдавать пилотки и шапки-ушанки

Российским военным перестанут выдавать шерстяные пилотки, а ушанки заменят шапками. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на портале правовой информации.



Согласно нововведениям, позицию с «нательными кальсонами» дополнят «трусами», две пары которых военнослужащие будут получать на год. При этом рассчитывать на них могут только проходящие службу по контракту в званиях рядовой, сержант и старшина, а также курсанты военно-морских образовательных организаций Минобороны.

Отмечается, что вместо слова «рубаха» будет употребляться термин «фуфайка».