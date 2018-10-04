Правительство направило еще 730 млн рублей на поддержку заемщиков по ипотеке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 731,6 млн рублей на помощь валютным ипотечникам, оказавшимся в сложной ситуации.

Средства будут направлены на возмещение кредиторам средств по ипотечным займам, а также на убытки после реструктуризаций кредитов, следует из документа. При этом не указывается, сколько именно человек получит помощь.



По словам Медведева, программа помощи заемщикам была запущена в мае 2015 года. На ее реализацию было выделено 6,5 млрд рублей, при этом помощь получили более 20 тыс. семей.

