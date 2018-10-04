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Сенаторы от Татарстана поддержали пенсионную реформу

12:19, 04.10.2018
Сенаторы от Татарстана поддержали пенсионную реформу
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Члены Совета Федерации от Татарстана Олег Морозов и Ильдус Ахметзянов проголосовали в поддержку пенсионной реформы, в том числе повышение пенсионного возраста на пять лет.

Накануне одобренный Советом Федерации закон подписал президент России Владимир Путин.

Сегодня пакет новых пенсионных законов опубликовали в сети. Документ содержит 45 страниц и является сборником, внутри которого указы, распоряжения и др. о поправках в пенсионное законодательство.

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