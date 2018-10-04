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Власти Казани включили три участка в Приволжском районе в состав охраняемой территории леса Лебяжье

11:26, 04.10.2018 1

Исполком Казани включил три земельных участка в Приволжском районе в состав особо охраняемой природной территории местного значения — городского леса Лебяжье.

Это участки площадью 8 157 кв. м и 2 662 кв. м на пересечении улиц Кул Гали и Габишева, а также участок площадью 7 957 кв. м на улице Габишева.

Заявление о включении данных участков «в целях сохранения зеленого массива города Казани» поступило от Комитета внешнего благоустройства, следует из сборника документов мэрии.

Городское хозяйство «Лебяжье» включает в себя лесопарки в Кировском, Московском, Советском и Приволжском районах города.

Ранее сообщалось, что дорогу около Лебяжьего озера в Казани отремонтируют за 94,5 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:36
    Где лебяжье и где приволжский оайон
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