В Татарстане потратят 8,1 млн рублей на проведение конкурса «Руководитель года»

Власти Татарстана направят 8,1 млн рублей на организацию и проведение Республиканского общественного конкурса «Руководитель года» по итогам 2018 года.

Согласно тендеру, победитель конкурса в числе всего прочего должен будет провести и организовать торжественную церемонию награждения лауреатов, предоставить зал вместимостью не менее 550 мест с изолированной фуршетной VIP-зоной. Сам торжественный обед должен включать не менее четырех видов алкоголя и другие изыски.

Кроме того, для лауреатов конкурса нужно будет изготовить значки из золота 585-й пробы массой не менее 4,7 г.

Победителя определят 26 октября 2018 года. Услуги должны быть оказаны со дня заключения государственного контракта до 27 декабря 2018 года.



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