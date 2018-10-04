Казанский «Рубин» дома примет московское «Динамо» в 1/8 финала Кубка России

В Доме футбола на Таганке прошла жеребьевка 1/8 финала Олимп Кубка России сезона 2018/19, сообщает официальный сайт РПЛ. В результате жеребьевки были определены хозяева полей.

Казанский «Рубин» примет московское «Динамо». Другие пары выглядят так: «Локомотив» — «Енисей», «Крылья Советов» — «Краснодар», «Ростов» — «Зенит», «Спартак» — «Анжи», «Ахмат» — «Арсенал», «Урал» — «Нижний Новгород».

«Оренбург» сыграет с победителем пары «Тюмень» — ПФК ЦСКА, который определится 10 октября. В случае победы «армейцев» будет проведена дополнительная жеребьевка. Если в 1/8 пройдет клуб из Тюмени, он сыграет на выезде с «Оренбургом».

Матчи 1/8 финала пройдут 31 октября и 1 ноября.