КХЛ представила первые эскзизы форм для «Недели Звезд» в Татарстане

Фирменный стиль Недели Звезд Хоккея разработан на основе традиционной символики и достопримечательностей Татарстана. Одним из символов стиля стал алый тюльпан. Он будет использоваться на номерах игровой формы команд. Сама форма команд дивизионов Матча Звезд будет четырех цветов: зеленого, белого и красного, составляющих триколор флага Татарстана, а также черного.

— Прямо сейчас идет один из самых интересных этапов процесса — производство. Мы делаем много образцов, выбираем оптимальные решения, подбираем материалы. В этом году совместно с КХЛ подготовили несколько концепций, одна из которых была радикально новой. Рабочая группа серьезно подошла к выбору вариантов и остановилась на концепции с уже обкатанным, но еще свежим и актуальным дизайном. Разумеется, мы продолжили наполнять элементы формы нестандартными приемами. Достаточно сложно придумать и реализовать что-то новое, но кое-что нам удалось. Например, перфорация номеров через графический градиент из звезд, — цитирует автора форм, дизайнера Михаила Антипина пресс-служба КХЛ.



— Что касается цветовой гаммы, то мы продолжили традицию и взяли цвета принимающей стороны. Цвета Татарстана образуют яркое сочетание. К зеленому, красному и белому отлично подходит черный. Образуется две пары противоположных цветов: красный и зеленый наполняют форму яркими цветами, а черный и белый создают необходимый контраст. В прошлом году на Матче Звёзд ЖХЛ использовалось решение с белыми чехлами у игроков, в этом году мы сможем также увидеть полностью белую форму, — прокомментировал дизайнер свою работу.

Татарстан был объявлен столицей третьей Недели Звезд Хоккея 14 апреля 2018 года. В этот день состоялось подписание соглашения между Континентальной хоккейной лигой и республикой. Праздник пройдет сразу в трех городах, где хоккей горячо любим жителями — Казани, Нижнекамске и Альметьевске. Старт Неделе будет дан в Нижнекамске, где 12 и 13 января пройдут Кубок Вызова МХЛ и Матч Звезд ЖХЛ. Лучшие игроки КХЛ соберутся в Казани: 19 и 20 января в республиканской столице состоятся Мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ. Параллельно праздничные мероприятия для болельщиков будут проходить в Альметьевске.



