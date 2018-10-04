В самарском правительстве четыре министра освободились от приставки «врио»
Главы четырех министерств Самарской области официально вступили в свои должности, избавившись от приставки «врио».
Так, Сергей Черепанов назначен министром имущественных отношений Самарской области. Министром управления финансами стал Андрей Прямилов. Марина Антимонова сохранила пост министра социально-демографической и семейной политики региона. В должность министра труда, занятости и миграционной политики вступила Ирина Никишина.
Стоит отметить, заместителем председателя регионального правительства был назначен Александр Фетисов, рассказали в региональном правительстве.
Напомним, ранее губернатор Самарской области утвердил новую структуру регионального правительства.ОбществоВласть
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