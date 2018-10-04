В Татарстане число водителей-нарушителей за год снизилось на четверть — до 636 тысяч

В Татарстане за последние семь лет значительно снизилось число водителей-нарушителей — с 1,3 млн до 636 тысяч в 2017 году.

При этом, за последний, 2017 год показатель снизился на четверть — с 852,6 тыс в 2016 году. И это учитывая то, что в 2012 году регион был безоговорочным лидером среди всех субъектов РФ по количеству нарушителей. Тогда на Татарстан пришлось около 14% всех зафиксированных нарушений ПДД, сейчас этот показатель составляет всего 3%.

Динамика по пешеходам также показывает спад количества нарушений, в прошлом году этот показатель составил 67,6 тысячи. За 7 лет он снизился более чем двукратно — со 150 тысяч, за 5 лет — на 30%, а за последний год — на 10%.

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