В Перми появится новый автобусный маршрут

Городские власти с 10 октября запускают в Перми новый автобусный маршрут №4т.

Общественный транспорт будет курсировать по рейсу «микрорайон Липовая гора — микрорайон Крохалева». Следование в направлении центра города пройдет по улицам Героев Хасана, Хлебозаводская, Куйбышева, Солдатова, Лодыгина, Академика Курчатова, в направлении микрорайона Крохалева — по улицам Академика Курчатова, Гусарова, Солдатова, Куйбышева, Хлебозаводская, Героев Хасана.

На маршруте №4т будет работать три автобуса малой вместимости в будние дни и два — в выходные дни. Курсировать они будут с интервалами в 30 минут в часы пик. Стоимость проезда составит 20 рублей. На данный момент МКУ «Гортранс» разрабатывает расписание, рассказали в мэрии.

Напомним, ранее стало известно, что станции Пермь II и Пермь I свяжет бесплатный автобус.