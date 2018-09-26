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Станции Пермь II и Пермь I свяжет бесплатный автобус

09:14, 26.09.2018
Станции Пермь II и Пермь I свяжет бесплатный автобус
Фото: pixabay.com

В Перми планируют запустить бесплатный автобус от станции Пермь II до станции Пермь I. Об этом рассказал региональный министр транспорта Николай Уханов в эфире радио «Комсомольская правда».

Автобус будет курсировать до запуска трамваев на месте ветки Горнозаводского направления. По словам Уханова, городские власти уже подготовили техническое задание на строительство трамвайной линии на данном участке.

Напомним, с 1 декабря этого года железнодорожное движение на ветки Горнозаводского направления закроют из-за реконструкции набережной Перми.

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