РЖД перестанет покупать плацкартные вагоны

Долгосрочная программа развития РЖД до 2025 года предусматривает прекращение закупок плацкартных вагонов.



На смену плацкарте придут одноэтажные вагоны нового типа. Они могут появиться у ФПК уже в следующем году, сообщают «Ведомости».

К середине 2019 года вагон пройдет все необходимые испытания и получит сертификат, позволяющий эксплуатировать его на железнодорожной сети общего пользования, говорит представитель «Трансмашхолдинга». Эта компания по техническому заданию ФПК разрабатывает одноэтажные вагоны, которые заменят плацкарту, и двухэтажные.

По состоянию на 31 декабря 2016 года на плацкартные вагоны приходилось 36% подвижного состава Федеральной пассажирской компании (ФПК, 100%-ная «дочка» РЖД). При этом в 2016 году на них пришлось 66% перевозок в дальнем следовании.

Напомним, ОАО «РЖД» разрешит с 16 июля перевозить домашних животных в поездах дальнего следования без сопровождения хозяев.

