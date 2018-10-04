Победителей ТЭФИ определили по новой системе голосования

В Московском театре мюзикла завершилась церемония вручения призов телевизионной премии ТЭФИ-2018. В этом году отбор номинантов и победителей проходил по новой системе, утвержденной в апреле 2018 года.

Количество экспертов от каждого учредителя увеличилось до 150, а в голосовании приняли участие независимые специалисты. Общее количество голосующих при этом увеличилось до 1 050 человек.

Победителем в номинации «Журналистское расследование» стало шоу телеканала «Пятница» «Ревизорро». Лучшей телеигрой названа «Что? Где? Когда?» (Первый канал). В номинации «Дневное ток-шоу» победила программа «Жди меня» (НТВ). Лучшей просветительской программой стала передача «Мир наизнанку» («Пятница»). Шоу «Решала» («Че») победило в номинации «Реалити-шоу», пишет РБК.



В номинации «Развлекательная программа «Образ жизни» приз получила передача «Орел и Решка» («Пятница»). Среди документальных проектов лучшим признали «Зесекреченные списки» (РЕН ТВ). Первое место среди дневных сериалов получил проект «Улица» (ТНТ).



В прошлом году видеоблогер Юрий Дудь и журналист Владимир Познер раскритиковали итоги премии ТЭФИ.